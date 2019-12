Météo : 7 départements restent en vigilance orange

Après les vents violents sur une partie du pays, voilà que (re)vient la pluie dans le sud-est de la France. Selon son dernier bulletin météorologique de vendredi 20 décembre, Météo-France a placé au total sept départements en alerte orange en raison d'un intense épisode pluvieux. Un épisode qui peut entraîner des inondations et comporte des risques de submersion sur une partie du littoral méditerranéen, selon l'alerte. Les Alpes-Maritimes sont également concernées par un risque d'avalanches dans le Mercantour. Six départements du Sud-Est et de Corse sont concernés.Alors que la Corse-du-Sud et la Haute-Corse ont été placées en vigilance orange pluie-inondation, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, le Gard et la Charente-Maritime sont en alerte inondation. L'alerte a été levée en revanche en milieu de journée pour l'Ain, l'Ardèche, la Côte-d'Or, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire. Ces départements avaient été balayés plus tôt par la tempête « Elsa ».Si l'alerte a été levée, les rafales ont fait des dégâts. À 18 heures vendredi, « près de 40 000 foyers étaient privés d'électricité principalement en Auvergne-Rhône-Alpes », la région la plus touchée par la tempête Elsa, précise le gestionnaire du réseau d'électricité. En début de soirée, la Loire comptait encore 7 500 foyers privés d'électricité, le Rhône 6 500, l'Ardèche 2 800, la Drôme 1 500...