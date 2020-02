Météo : 16 départements placés en vigilance « vent violent »

Météo France a placé samedi 29 février, 16 départements en vigilance orange "vent violent". Il s'agit de départements situés dans le quart nord-est du pays : les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, Paris et les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise. En effet, un épisode tempétueux est à prévoir durant la journée de samedi. "Les rafales de vent entre 80 et 100 km/h vont continuer leur progression d'ouest en est, avec dès la fin de matinée des valeurs pouvant dépasser les 100 km/h sur les départements placés en vigilance orange pour le vent", indique l'organisme de prévision dans son bulletin de vigilance.Selon Météo France, "ces rafales se feront probablement en deux temps, avec d'abord, au passage du front froid, un premier épisode bref, mais intense, suivi dans l'après-midi d'un autre renforcement temporaire de ces rafales". Les prévisionnistes estiment que les départements limitrophes de ceux placés en orange pourront aussi subir ponctuellement des rafales allant au-delà de 100 km/h.Queques pluies dans le SudEn soirée, le front pluvieux se positionnera de Rhône-Alpes au Jura et prendra un caractère orageux, la limite pluie-neige s'abaissera vers 1 200m sur les Alpes. A l'arrière du passage perturbé, une traîne s'installera avec des averses par...