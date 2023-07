Messi va faire son apparition en Gold Cup

La petite star des grands écrans.

Le tout nouveau joueur de l’Inter Miami, Lionel Messi n’a toujours pas été présenté aux fans et n’a toujours pas porté le maillot de sa nouvelle équipe. Cependant, le club de Floride compte bien marquer le coup en l’annonçant ce dimanche, à la mi-temps de la finale de la Gold Cup. Rien n’est encore acté, mais toutes les pistes sont réunies pour que cet événement ait lieu. Selon The Athletic, « les dirigeants de la MLS et de la CONCACAF étaient en contact avec les événements qui se chevauchent, et bien que les détails n’aient pas encore été finalisés avec Fox et Univision, l’espoir est de tirer parti de deux événements de football régionaux majeurs et de maximiser l’audience et l’impact. ». Un moment idéal pour faire monter l’excitation qui tourne autour du joueur et débutera avec Miami le 21 juillet.…

AC pour SOFOOT.com