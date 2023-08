Messi : la puce à l’oreille

Aug 15, 2023; Chester, PA, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) reacts after missing a shot against the Philadelphia Union during the second half at Subaru Park. Mandatory Credit: James Lang-USA TODAY Sports/Sipa USA - Photo by Icon sport

Lionel Messi a profité d’une conférence de presse, jeudi, pour exprimer des regrets sur son arrivée au PSG. Il ne lui en fallait pas plus pour être la cible de critiques virulentes. Mais qui mériteraient d’être nuancées.

En France, ses prises de parole ont été quasiment inexistantes. En deux ans, pas une seule apparition en conférence de presse, pas une seule longue interview accordée à un média hexagonal. Lionel Messi est cependant plus bavard depuis la fin de son aventure parisienne. Une aventure qui ne laissera pas, semble-t-il, de souvenir impérissable au septuple Ballon d’or. « Ça a été une période difficile, mais c’est désormais derrière moi, avait-il expliqué à Mundo Deportivo en juin dernier, au moment d’officialiser son départ outre-Atlantique. Je n’étais pas heureux à Paris. Je ne me suis pas amusé, je n’aimais pas et cela a affecté ma vie de famille. » Le capitaine de l’Argentine en a remis une couche ce jeudi, à l’occasion du point presse organisé en amont de la finale de Leagues Cup entre l’Inter Miami et Nashville. « Mon départ à Paris n’était pas quelque chose que je voulais, quitter Barcelone n’était pas quelque chose que je voulais et cela s’est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain » , a asséné le champion du monde.

"Hoy te puedo decir que estoy muy feliz por la decisión que tomamos.”…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com