Messi interdit de séjour à Hong Kong ?

Ce n’est pas comme ça qu’on en vend, des maillots.

Lors du match amical contre une sélection All Stars de Hong Kong disputé dimanche dernier, Messi n’est pas entré en jeu avec l’Inter Miami. Cette situation l’a placé au cœur d’un mini-scandale d’État à Hong Kong, en plus de provoquer la colère des supporters présents dans les tribunes. Pourtant trois jours plus tard, le champion du monde 2022 est entré en jeu face au Vissel Kobe (0-0, 4 TAB 3), ce qui n’a visiblement pas du tout plus au gouvernement hong-kongais.​…

JBC pour SOFOOT.com