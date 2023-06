Messi grapille un dernier trophée en France

Loin des yeux, (trop) près du cœur.

Les trophées UNFP ne suffisent plus, apparemment, alors la Ligue 1 et la Ligue 2 ont délivré plusieurs récompenses pour les joueurs sous forme des Awards de la saison, soumis aux votes des supporters. Et celui qui fait le plus parler, c’est celui du meilleur joueur étranger attribué à Lionel Messi, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, après une saison exceptionnelle à 16 buts et 16 passes décisives. Pourquoi pas ?…

AC pour SOFOOT.com