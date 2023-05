information fournie par So Foot • 28/05/2023 à 00:04

Messi devient le joueur le plus titré de l’histoire du football

Encore un titre pour Pessi .

Sacré une nouvelle fois champion de France avec le PSG ce samedi soir, Lionel Messi est devenu le joueur le plus titré de l’histoire du football, avec 43 titres. Égalant ainsi un ancien coéquipier, Dani Alves, qui disparaît un peu plus des tablettes. Ce trophée vient remplir une armoire déjà bien garnie : une Coupe du monde, une Copa América, une Finalissima, quatre Ligues des champions, trois Coupes du monde des clubs, dix Liga, deux Ligue 1, trois Supercoupes d’Europe, sept Coupes du roi, sept Supercoupes d’Espagne, un Trophée des champions, une Coupe du monde U20 et l’or olympique.…

AEC pour SOFOOT.com