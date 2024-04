Messi buteur en National

Tel un grand joueur, Messi a vite rebondi !

Prime à la jeunesse à Dijon. Unique buteur du succès dijonnais face à Orléans vendredi soir, Rayane Messi Tanfouri a fait une entrée fracassante dans le cœur des supporters dijonnais. À 16 ans, 10 mois et 13 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Dijon, une semaine après être devenu le plus jeune joueur à évoluer avec le DFCO en professionnel, face à son club formateur, Versailles. D’un joli but plein de sang-froid et de réactivité, il a ainsi offert 3 points précieux à des Dijonnais septièmes de National. Originaire des Hauts-de-Seine, le jeune attaquant a essentiellement évolué en National 3 cette saison, avec la réserve du club, pour 3 buts en 9 matchs, et avec les U19 nationaux avec qui il a joué 4 matchs pour une réalisation. Samedi, il n’a eu qu’un gros quart d’heure pour s’exprimer, suffisant pour faire la différence et faire parler de lui, autant pour son patronyme que pour sa précocité. Sélectionné avec l’équipe de France U17, il y a inscrit un doublé contre l’Angleterre le 26 mars dernier, confirmant qu’il est l’un des talents à suivre dans l’Hexagone.…

JF pour SOFOOT.com