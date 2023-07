Messi à Miami : le nouveau testament du soccer

Jul 16, 2023; Ft. Lauderdale, FL, USA; Inter Miami CF fans hold up Lionel Messi signs and banners as he introduced at The Unveil event and press conference at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/Sipa USA - Photo by Icon sport

La Pulga a été officiellement présentée par l’Inter Miami. Cette recrue haut de gamme s’inscrit dans une longue tradition de promotion du soccer aux USA à travers la venue de grands joueurs en fin de carrière. Après l’échec de son passage au PSG, Lionel Messi parviendra-t-il à marquer l’histoire en faisant changer de dimension la MLS ?

Une averse et quelques éclairs stridents dans le ciel de Fort Lauderdale. Les dieux ont semble-t-il tenu à baptiser comme il se doit l’arrivée de Lionel Messi dans l’effectif de l’Inter Miami (son troisième maillot en carrière). Dans les gradins du Drive Pink Stadium, 20 000 fans et curieux s’étaient déplacés, une affluence déjà record et, après avoir patienté 1h30 – une star reste une star –, ils ont pu acclamer leur héros défiant les éléments. La presse, les réseaux sociaux, la communication du club avaient redoublé d’efforts et de pédagogie pour que personne n’ignore la portée symbolique, et (un peu) sportive, de la présence du septuple Ballon d’or et champion du monde en titre en Floride. Son discours a été comme à son habitude plutôt simple : « Je suis très heureux d’avoir choisi de venir jouer dans cette ville, avec ma famille, d’avoir choisi ce projet, et je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons beaucoup nous amuser, que nous allons passer de bons moments, et que de très belles choses vont se produire. » Le Sud-Américain, catalan de cœur, dans un bastion latino des États-Unis doit effectivement se sentir un peu plus à l’aise et chez lui que lors de son débarquement dans la capitale française.

Pelé dans le rétro ?

Le recrutement du génie argentin, ardemment désiré par David Beckham (qui lui aussi avait connu un passage guère convaincant au PSG), détonne dans le contexte actuel, alors que tous ses collègues filent vers l’Arabie saoudite encaisser un chèque à neuf chiffres. La MLS, elle, prolonge la vieille tradition du soccer aux USA et de son besoin de sans cesse dénicher de nouveaux prophètes pour cette nouvelle religion, en forte concurrence avec la NBA ou l’autre football, américain celui-là. Le premier épisode en fut l’aventure avortée du New York Cosmos entre 1975 et 1977, avec Pelé en figure de proue, ce qui nous a offert surtout de belles photos avec Andy Warhol ou Mohamed Ali.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com