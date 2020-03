Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merkel toujours hostile au principe des Eurobonds Reuters • 26/03/2020 à 23:07









MERKEL TOUJOURS HOSTILE AU PRINCIPE DES EUROBONDS BERLIN (Reuters) - Le Mécanisme européen de stabilité dispose d'un champ d'action suffisant pour aider les pays de la zone euro à amortir l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi la chancelière allemande Angela Merkel après le Conseil européen. Priée de dire si l'émission mutualisée de dette, les Eurobonds, avait été évoquée, elle a répondu que le recours au MES permettait d'éviter de renoncer aux "principes fondamentaux". (Michael Nienaber; version française Nicolas Delame)

