Mercato : Le transfert de Todibo à Manchester United bloqué par l'UEFA

Pas de relève pour Raphaël Varane.

Alors que Manchester United pensait avoir trouvé le remplaçant du Français en défense centrale, en la personne de Jean-Clair Todibo, les règlements de l’UEFA bloquent le transfert. Un accord était proche entre les Red Devils et l’OGC Nice, mais tout a capoté à cause des règlements sur la multipropriété. En effet, les deux écuries figurent dans le portefeuille du groupe INEOS et de Sir Jim Ratcliffe (qui est propriétaire du Gym et détient près de 30% des parts de MU), et joueront la même compétition européenne la saison prochaine (la Ligue Europa). Une situation qui pose forcément un souci à l’UEFA. Alors qu’elles avaient jusqu’au 3 juin pour prouver leur bonne foi auprès de l’instance européenne (elles attendent désormais le verdict), les deux équipes se mettraient des bâtons dans les roues en cas de transfert de Todibo. Ratcliffe a d’ailleurs confirmé, dans une interview publiée ce jeudi par Bloomberg , que la transaction était impossible.…

MV pour SOFOOT.com