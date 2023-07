Mercato : Le Séville FC exclut un retour de Sergio Ramos

Il va falloir prendre sa retraite ailleurs.

Malgré les nombreuses rumeurs qui circulaient à ce sujet, Sergio Ramos ne reviendra pas dans son club formateur le Séville FC (où il a évolué de 1996 à 2005, pour une saison et demie en pro). Une information qu’avait d’ailleurs révélée Relevo il y a quelques jours, et qui a été confirmée par le vice-président sévillan José María del Nido Carrasco, ce lundi : « Sergio Ramos n’est pas une option pour Séville en ce moment. J’ai une bonne relation avec René (le frère et agent de Sergio Ramos) . C’est un joueur magnifique, issu de notre formation, mais il n’y a rien entre lui et Séville » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la presse espagnole.…

GD pour SOFOOT.com