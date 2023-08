information fournie par So Foot • 21/08/2023 à 17:38

Mercato : le FC Lorient prête Stéphane Diarra

Enfin un recrutement pour remonter en Ligue 1.

Le début du mercato de l’AS Saint-Étienne semblait aussi timide que le lancement de sa saison de Ligue 2. Après les seules arrivées d’Ibrahim Sissoko (FC Sochaux-Montbéliard) et de Dylan Batubinsika (FC Famalicão), les Verts ont réalisé un joli coup ce lundi en attirant le Lorientais Stéphane Diarra (24 ans). En panne de temps de jeu en fin de saison dernière, il n’est pas apparu dans le groupe des Merlus lors des deux premiers matchs de Ligue 1 depuis la reprise, et s’engage avec l’ASSE pour un prêt sans option d’achat. Passé par Évian et Le Mans, l’ailier polyvalent a le mérite de connaître l’antichambre.…

EL pour SOFOOT.com