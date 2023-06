information fournie par So Foot • 09/06/2023 à 19:17

Mercato : L'OL lourde un champion du monde

Vous vous souvenez de Jérôme Boateng ?

Le champion du monde allemand, huit matchs avec l’OL cette saison (et le reste au placard, sur le banc ou à l’infirmerie) et en fin de contrat, quitte officiellement le Rhône, à 34 ans. Arrivée libre au début de la saison 2021-2022, la légende du Bayern n’a jamais convaincu à Lyon, devant en plus faire avec de sérieux déboires judiciaires. Le défenseur quitte les Gones après 35 apparitions en deux saisons, toutes compétitions confondues. Le communiqué – de deux lignes – du club pour annoncer son départ en dit long sur la trace qu’il laissera chez le septuple champion de France.…

JB pour SOFOOT.com