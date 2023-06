Mercato : L'avenir de Loïc Badé est scellé

De la galette-saucisse au cocido andaluz .

Loïc Badé s’engage définitivement avec le Séville FC, qui a décidé de lever l’option d’achat (de douze millions d’euros) concernant le défenseur, désormais sous contrat jusqu’en 2027. « Nous avons fait une très bonne saison, et je me sens très bien dans le club et dans la ville. Ça a été facile, car toutes les négociations étaient prêtes avant que je ne vienne ici. J’avais juste besoin que Monchi dise oui et il a dit oui » , se réjouit l’ancien Lensois sur le site de l’équipe sévillane.…

TJ pour SOFOOT.com