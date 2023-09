information fournie par So Foot • 06/09/2023 à 13:44

Mercato : Kasper Schmeichel a trouvé où rebondir

Pas le même climat.

Après une saison à l’OGC Nice, Kasper Schmeichel change d’air. Le gardien international danois (91 capes) vient de signer au RSC Anderlecht pour une saison, plus une seconde en option. Pour rappel, le joueur de 36 ans a résilié il y a quelques jours le contrat qui le liait à l’OGC Nice jusqu’en 2025, après avoir été poussé vers la sortie et mis sur le banc par Marcin Bułka. Anderlecht ne jouera pas de Coupe d’Europe cette saison et est pour le moment à égalité de points avec le leader du championnat belge, La Gantoise, en ayant joué un match de plus.…

ARL pour SOFOOT.com