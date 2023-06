Mercato : Illan Meslier évoque son avenir

Illan vêtu de la peau du lion.

Le gardien s’est confié à RMC Sport , ce lundi. Sélectionné avec les Espoirs pour disputer l’Euro (21 juin-8 juillet en Roumanie et Géorgie), il dit vouloir « aller le plus loin possible » et « le gagner » . L’ancien Lorientais, qui avoue son « énorme fierté » d’être devenu le plus jeune portier à atteindre les 100 matchs en Premier League, a néanmoins vécu une saison décevante avec Leeds, avec une relégation en Championship. « C’est compliqué quand on est dans la situation qui est la nôtre , pose-t-il. On n’a plus de coach (Sam Allardyce a quitté Leeds après la descente) , notre club est en train de se faire racheter par le groupe 49ers. Il y a beaucoup d’inconnues. » …

TJ pour SOFOOT.com