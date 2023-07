Mercato : Arsenal montre les muscles

Après un exercice 2022-2023 très réussi et à l'aube d'une nouvelle saison, Arsenal se montre agressif sur le marché des transferts et est sur le point de s'offrir Declan Rice, la recrue la plus chère de son histoire. Avec un objectif : faire mieux que l'an passé.

« J’essaie juste d’être le meilleur coach possible et de donner ce dont Arsenal a besoin aujourd’hui pour rendre le club meilleur. Nous sommes dans la phase 3 de mon plan pour restructurer le club. C’est privé mais c’est ma compréhension et ma vision de ce qu’était le club et de comment le développer. C’est mon idée des décisions à prendre pour avancer. […] Pour la prochaine saison, avec les investissements réalisés par les autres clubs, il y aura des rebondissements dans ce championnat. » Mikel Arteta avait annoncé la couleur le 13 mars dernier, lors des London Football Awards où il a été élu manager de l’année. Lors de son entretien d’embauche pour le poste de manager d’Arsenal en 2019, le coach espagnol avait présenté un plan très détaillé en cinq étapes aux Kroenke, les propriétaires d’Arsenal, pour ramener le club au sommet. Il y a trois mois, il annonçait même que les Gunners étaient légèrement en avance sur le timing prévu sans se montrer plus précis. La saison 2022-2023, conclue à la deuxième place de Premier League à quelques longueurs de l’ogre Manchester City, était plus belle qu’envisagée, et le club londonien ne compte pas lever le pied au regard de son agressivité sur ce début de mercato estival.

We keep moving forward.​…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com