Menaces dans la campagne des municipales à Bobigny

Depuis que Le Point a publié l'interview d'Ève Szeftel qui dénonce le clientélisme municipal à Bobigny, l'ambiance politique est devenue franchement pesante dans cette partie de la Seine-Saint-Denis. Jean-Christophe Lagarde, au c?ur de l'enquête de notre cons?ur, a promis d'attaquer en justice. Ces révélations font aussi des victimes collatérales, désignées à la vindicte publique par des textos ou des messages sur les réseaux sociaux? À se demander si une chasse aux prétendus « sources » de l'enquête n'aurait pas été lancée à Bobigny. Une femme, régulièrement désignée comme « source » par Jean-Christophe Lagarde et Christian Bartholmé, a été agressée le soir même de la publication du numéro du Point qui les mettait en cause. Elle s'est fait voler à l'arraché le sac qui contenait son téléphone et les textos qu'elle échangeait avec Ève Szeftel ont été publiés par un compte anonyme sur Twitter. Régulièrement cité comme « principale source » du livre Le Maire et les Barbares, le candidat à la mairie de Bobigny Fouad Ben Hamed voit s'accumuler les incidents autour de sa campagne : entrave à l'affichage, menaces, incendie criminel de son local de campagne? À croire qu'une véritable guerre électorale s'est installée dans cette ville dirigée par des élus condamnés pour violences. Mais où cela va-t-il s'arrêter ? Le candidat de la société civile dénonce le climat de violences et riposte. Interview.Le...