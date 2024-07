Memphis, un feu Depay ?

Star offensive des Pays-Bas, Memphis Depay donne une impression mitigée depuis ses débuts en équipe nationale il y a plus de dix ans. Proche de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Oranje , l’attaquant traîne pourtant la réputation d’être fort contre les faibles mais faibles contre les forts. Et si le changement, c’était maintenant ?

Au moment de voir cet Euro 2024 débuter pour les Pays-Pays contre la Pologne, il semblait difficile de passer à côté du style « made in USA » de Memphis Depay. Bandeau blanc frappé du numéro 10 et de l’expression « Who cares », en référence à une question sur son nouveau look posée par un journaliste au cours de la préparation. « Qui s’en soucie ? Cela me va très bien et m’aide à transpirer , expliquait l’intéressé en mars dernier après un an d’absence en sélection. Ma copine aime ce bandeau. Incroyable, non ? C’est un nouveau look, et je me sens bien. Je réfléchis déjà à la couleur que je vais porter en Allemagne. » Si l’essentiel est effectivement que le Batave se sente bien dans sa peau, il n’empêche que les choses sérieuses vont débuter pour les Oranje dans cet Euro avec un huitième de finale à élimination directe contre une Roumanie sexy. Et c’est là que Depay, libéré par le contrat qui le liait avec l’Atlético de Madrid, est attendu au tournant.

À cinq buts du record national, et pourtant…

Quand il s’agit d’évoquer Memphis Depay sous le maillot des Pays-Bas, il est possible de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Depuis l’Euro 2021 où les Néerlandais avaient capitulé dès les huitièmes de finale contre la Tchéquie (2-1), la sélection nationale n’est repartie bredouille qu’à 3 reprises sur 25 matchs lorsque Depay était sur le terrain : en quarts de finale du dernier Mondial face à l’Argentine (2-2, 4-3 TAB), au Stade de France contre l’équipe de France lors des qualifications pour l’Euro (4-0) et contre l’Allemagne en amical le 26 mars dernier (2-1). Avec 46 buts en 95 sélections soit 0,48 but par sélection, le rappeur à ses heures libres s’apprête à devenir ni plus ni moins que le plus grand buteur de sa nation devant Robin van Persie et ses 50 pions en 102 capes internationales. Dans ce prestigieux classement, le récent trentenaire met déjà dans son rétroviseur des chasseurs de buts comme Marco van Basten (58 sélections pour 24 buts marqués), Ruud van Nistelrooy (70/35), Patrick Kluivert (79/40)

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com