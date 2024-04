Memphis Depay trouve que l’OL manque d’ambition depuis trop longtemps

C’est ceux qui l’ont vécu qui en parle le mieux.

Memphis Depay (OL 2017-2021) s’est confié à Prime Video ce samedi, et il est notamment revenu sur le manque d’ambition de l’Olympique lyonnais, chose dont il avait déjà discuté avec Juninho et Jean-Michel Aulas lors de son passage sur les bords du Rhône : « En Coupe de la Ligue, on a atteint la finale. En Ligue des champions, on a atteint les demi-finales. J’ai toujours eu le sentiment que nous étions là, mais que nous ne pouvions pas remporter des titres. J’ai toujours été honnête à ce sujet, avec le président, avec Juninho : si vous voulez gagner quelque chose, vous avez besoin de vous adapter, d’être ambitieux, d’avoir des plans pour le futur. Il faut vouloir changer les choses. Sinon, vous allez atteindre une finale de temps en temps, mais ne jamais gagner de trophée. » …

AL pour SOFOOT.com