Melvine Malard, trois fois oui

Autrice d'un match XXL face à la Belgique avec un triplé et une passe décisive, Melvine Malard se révèle comme l'une des révélations côté tricolore de cette année 2025. Des performances qui pourraient bien chambouler l'ordre établi dans la hiérarchie des attaquantes françaises.

Promise au banc lors de l’annonce de la liste des Bleues le 5 juin dernier, Melvine Malard pourrait bien faire basculer l’ordre initialement établi avant la préparation tricolore pour l’Euro. Après une entrée convaincante face à l’Islande (0-2) où elle avait donné du fil à retordre à la défense islandaise sans parvenir à convertir cette aisance en ligne statistique, elle a livré un récital vendredi soir au stade du Hainaut à Valenciennes. Autrice d’un triplé et d’une passe décisive pour Sakina Karchaoui, l’attaquante de Manchester United a pratiquement autant marqué en 90 minutes que sur l’ensemble de sa saison chez les Red Devils en Women’s Super League (quatre réalisations). Surtout, elle a envoyé un message à moins de deux semaines du coup d’envoi de l’Euro.

Triplé parfait et choix payant

Formée du côté de Lyon et appelée pour la première fois en équipe de France en 2020 par Corinne Diacre, la Réunionnaise n’a jamais semblé avoir la carrure pour s’imposer sur le front de l’attaque tricolore, malgré des qualités indéniables. Trop irrégulière, pas assez efficace et en manque de confiance, Malard semble avoir gommé ses défauts depuis son retour avec les Bleues en novembre 2024. En concurrence avec Kelly Gago et Kessya Bussy pour sortir de la liste, elle a finalement vu Laurent Bonadei faire le choix d’écarter la Parisienne. Le sélectionneur tricolore avait justifié sa décision par la polyvalence dont est capable Malard et la complémentarité entre les joueuses offensives tricolores : « Melvine c’est une joueuse qui peut jouer sur tous les postes de l’attaque. Elle a du volume, elle a de la vitesse, elle a beaucoup de qualités et je pense qu’elle est en progression. » Bien vu.…

Tous propos recueillis par LB et AEC.

Par Léna Bernard, avec AEC au stade du Heinaut pour SOFOOT.com