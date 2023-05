information fournie par So Foot • 28/05/2023 à 22:27

Meilleur gardien du championnat, Brice Samba succède à Donnarumma

Il les a chicotés.

Sans surprise, Brice Samba a vu sa magnifique saison dans les cages du RC Lens récompensée par le Trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1. Le portier lensois a réalisé 15 clean sheets en 37 journées, pour seulement 28 buts concédés. Le PSG avait dominé cette catégorie lors des deux années qui ont précédé, grâce à Keylor Navas (2021) et Gigio Donnarumma (2022). Pas de doublé pour l’Italien, et pas de première pour Lucas Chevalier (LOSC), Pau Lopez (OM) et Anthony Lopes (OL).…

QB pour SOFOOT.com