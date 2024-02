information fournie par So Foot • 18/02/2024 à 21:28

Mehdi Benatia s'explique sur l'affaire Jonathan Clauss

Le dossier est Clauss.

Invité du Canal Football Club et de Samir Nasri, Mehdi Benatia est revenu sur l’affaire Clauss, qui a agité le mercato hivernal marseillais. Le latéral est finalement resté à l’OM, mais il aurait bien pu s’en aller, tant le divorce semblait consommé entre toutes les parties. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait un petit peu de lui, dans l’attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l’était pas » , raconte le Marocain.…

