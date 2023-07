information fournie par So Foot • 08/07/2023 à 22:36

Megan Rapinoe va raccrocher les crampons

La fin d’une ère.

Probablement la joueuse de football la plus célèbre du monde, Megan Rapinoe (38 ans) a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle prendra sa retraite en octobre prochain à la fin de la saison américaine : « C’est avec un profond sentiment de paix et de gratitude que j’ai décidé que ce serait ma dernière saison à jouer à ce beau jeu. Je n’aurais jamais pu imaginer la façon dont le football allait façonner et changer ma vie pour toujours, mais à voir le visage de cette petite fille, elle le savait depuis le début. » …

SO pour SOFOOT.com