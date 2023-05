Mbappé sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois

Et à la fin, c’est Kylian Mbappé qui gagne.

Pour la quatrième fois d’affilée (2019, 2020, 2022, 2023), l’attaquant parisien a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. Un record, encore un, puisqu’il a désormais dépassé Zlatan Ibrahimović et ses trois récompenses dans cette catégorie. L’international tricolore devance son coéquipier Lionel Messi, ainsi que Seko Fofana, Lois Openda et Jonathan David. « C’est un plaisir, mais je voudrais quand même insister pour avoir mes pensées pour Sergio Rico, il y a des choses bien plus importantes que le foot. L’ensemble du club est avec lui , a-t-il commencé sur la scène du théâtre du Chatelet. On a une pensée aussi pour notre directeur sportif qui a eu une perte tragique cette semaine, je voulais avoir le sens des priorités en parlant de tout ça. » …

CG pour SOFOOT.com