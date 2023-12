Mbappé, quatrième personnalité la plus citée dans les médias français en 2023

Au pied du podium.

L’année 2023 de Kylian Mbappé a été particulière entre des statistiques toujours impressionnantes, mais aussi une baisse de régime qui commence à se faire sentir sous le maillot du Paris Saint-Germain. Ajoutez à cela un nouveau feuilleton lors du mercato estival et sa prise de pouvoir en équipe de France grâce au brassard de capitaine confié par Didier Deschamps et vous obtenez les ingrédients nécessaires pour faire la Une des médias, et pas uniquement sportifs. Dans le classement des personnalités les plus médiatisées en 2023 selon le baromètre Tagaday relayé par Ouest-France, l’attaquant du PSG apparaît en quatrième position…

EL pour SOFOOT.com