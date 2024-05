Mbappé, le mal est profondeur

Obligé de gagner au Parc contre Dortmund pour voir Wembley et la finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain aura besoin d'être plus performant dans la profondeur pour inquiéter la défense allemande. Un registre dans lequel Kylian Mbappé devra faire plus mal qu'à l'aller.

Paris était pourtant prévenu : les longs ballons dans le dos de la défense, c’est une arme majeure du Borussia Dortmund. La relation entre Mats Hummels et Julian Brandt avait émerveillé le Westfalenstadion face à l’Atlético de Madrid, celle entre Nico Schlotterbeck et Niclas Füllkrug a pris la relève mercredi dernier, à l’occasion de la demi-finale aller. Côté PSG, on s’attendait à ce que les flèches Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et surtout Kylian Mbappé mettent au supplice une défense allemande présentée comme trop lente pour gérer la profondeur. Non seulement, Paris n’a que peu usé de celle-ci, mais le BvB s’est en plus adapté. Hummels et Schlotterbeck ont surveillé la pointe parisienne comme le lait sur le feu, quand Ian Maatsen et Julian Ryerson ont été parfaitement soutenus par Jadon Sancho et Karim Adeyemi sur leurs côtés respectifs.

Il n’est pas question d’enlever du mérite à la rigueur de cette équipe de Dortmund, mais elle a aussi eu l’avantage de ne pas tomber sur des attaquants parisiens très inspirés, même si le PSG a eu les situations pour marquer. Le manque de percussion de Barcola, le positionnement axial de Dembélé et les appels très relatifs de Mbappé a facilité la tâche d’un Borussia bien rôdé. Le retour sur le côté droit du numéro 10 en deuxième période avait permis à Paris d’étirer le jeu et de se projeter un peu plus dans la profondeur, mais la descente progressive du bloc allemand a limité les solutions, Fabian Ruiz étant le seul à proposer des courses profondes et dans le dos de la défense, sans réussite. Ce sera l’une des clés de la manche retour, mardi soir, et l’un des défis de Mbappé pour briller et faire gagner son équipe, cette fois.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com