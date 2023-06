Mbappé : « Être capitaine, ce n'est pas quelque chose que je voulais au départ »

La mission est remplie.

En inscrivant l’unique but d’une rencontre plutôt ennuyeuse face à la Grèce (1-0), Kylian Mbappé en a profité pour rejoindre Michel Platini et ses 40 buts sous le maillot bleu. Présent sur le plateau de TF1 après la partie, l’attaquant du PSG n’a pas oublié de rendre hommage au triple lauréat du Ballon d’or : « C’est énorme, quand on sait ce que Michel Platini représente pour tous les Français, une légende absolue, l’un des meilleurs joueurs de notre pays et de l’histoire du foot, c’est quelque chose de spécial. » …

AL pour SOFOOT.com