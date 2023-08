Mbappé et le PSG, place à la réconciliation

07 Kylian MBAPPE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between PSG and Clermont Foot 63 at Parc des Princes on June 3, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

À la surprise générale, Kylian Mbappé a été réintégré à l'effectif professionnel du Paris Saint-Germain, ce dimanche. Sauf nouveau retournement de situation, l'attaquant devrait disputer la saison à venir sous les couleurs du club de la capitale. En attendant l'été prochain.

« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin. » Le communiqué publié ce dimanche matin par le Paris Saint-Germain, quelques heures après les premières rumeurs d’un réchauffement des relations entre le club et le joueur, accompagnées des images d’un Mbappé tout sourire au Parc des Princes aux côtés d’Ousmane Dembélé, peut sembler une réelle surprise. Sommé de prolonger son contrat ou de prendre la porte, mis à l’écart depuis le 21 juillet et le départ du groupe pour l’Asie, le numéro 7 rouge et bleu n’a pas cédé. Et devrait finalement faire danser une saison de plus les défenses de Ligue 1.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com