Mbappé estime remplir les critères pour le Ballon d’or

La guerre est déclarée.

Après la victoire face à la Grèce (1-0) et son 54 e but marqué de la saison, venant battre le record de Just Fontaine jusque-là établi à 53 réalisations toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a évoqué la question du Ballon d’or. Sixième la saison passée, le jeune de Bondy garde pour objectif de remporter le graal individuel. Et s’il veut concurrencer les plus grands – Cristiano Ronaldo et Messi –, il devrait commencer à en glaner rapidement pour ne pas se laisser engloutir par des records qu’il pourrait ne jamais atteindre. De fait, il a exprimé sa confiance pour le prochain butin qui sera remis le 30 octobre « C’est toujours difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant, et le public n’aime pas toujours ça. Mais je dirais que oui, je pense que je corresponds aux critères… Mais on verra bien ! » …

AC pour SOFOOT.com