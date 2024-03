Mbappé-Enrique : comment gérer un joueur sur le départ ?

La gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique fait causer ces dernières semaines, le technicien espagnol ayant décidé d’adapter le temps de jeu de l’attaquant depuis l’annonce officieuse de son départ en fin de saison. Comment composer avec un joueur qui ne sera plus là dans quelques mois ? Éléments de réponse avec Rolland Courbis et Guy Lacombe.

« Nous devons apprendre à jouer sans Kylian » , lâchait Luis Enrique après le nul arraché par le PSG face à Rennes (1-1), le 25 février. Depuis, il y a eu le fameux épisode de la sortie à la pause à Monaco, une nouvelle mise au banc ce week-end contre Reims, et des tas de questions autour de cette drôle de gestion dont le technicien espagnol tente désormais de s’extirper en maniant l’ironie. Le départ du champion du monde en fin de saison ne fait plus de doute, depuis qu’il l’a annoncé à son président Nasser al-Khelaïfi le mois dernier. Luis Enrique, lui, répète qu’il faut préparer la saison prochaine et, entre deux soupirs, a laissé entendre que la star parisienne pourrait ne plus jouer un match de Ligue 1 dans son intégralité jusqu’à la fin de cet exercice.

Le dilemme se pose : faut-il profiter de Mbappé jusqu’au bout ou bien faire comme s’il était déjà parti ? Paris peut-il se passer de son meilleur joueur, même si ce dernier va mettre les voiles après sept ans passés au club ? À chaque personne sa solution idéale. Guy Lacombe, passé sur le banc parisien (2005-2007), et Rolland Courbis ne sont d’accord en rien sur la manière de résoudre ce problème, mais s’accordent au moins sur un point : le talent et la notoriété de Mbappé rendent son cas unique.…

Tous propos recueillis par VD

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com