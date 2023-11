information fournie par So Foot • 12/11/2023 à 15:12

Mbappé en soirée à l’Olympia après son triplé à Reims

Un triplé, ça s’arrose.

Après avoir pris l’avion de Clermont à Paris pour assister au combat de Cédric Doumbé début octobre, Kylian Mbappé a une nouvelle fois vécu un après-match chargé. Cette fois, la courte distance entre Reims et Paris a permis au Français, auteur d’un triplé à Delaune entre 17h et 18h45, de finir son samedi à l’Olympia, en plein Paris. À l’affiche de la plus mythique des salles parisiennes ? Le groupe Rockaway, du célèbre batteur… Christian Jeanpierre. Aux côtés de l’ancien présentateur de Téléfoot , quelques noms ronflants de la musique comme Jean-Louis Aubert ou Gaëtan Roussel, mais ce n’est pas pour eux que le Kyks a expédié sa douche à Reims.…

AHD pour SOFOOT.com