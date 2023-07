information fournie par So Foot • 21/07/2023 à 22:54

Mbappé écarté du stage de présaison au Japon par le PSG

Fin de l’histoire ?

Son dernier match sous la tunique du Paris Saint-Germain était donc peut-être ce vendredi, face au Havre. Son dernier but aussi. À la surprise générale, le club de la capitale a décidé de ne pas emmener Kylian Mbappé en stage de présaison au Japon et en Corée du Sud. La liste a été divulguée et le nom de l’attaquant de 24 ans n’y apparait pas.…

MD pour SOFOOT.com