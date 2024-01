Mbappé, du neuf avec du mieux

Replacé dans un rôle plus axial fin 2023, Kylian Mbappé a débuté l’année 2024 avec le même costume et a su se mettre en évidence lors d’un Trophée des champions facilement raflé par le PSG (2-0) grâce à quelques réglages.

Certains retiendront peut-être la nouvelle sortie électrique d’Ousmane Dembélé, de nouveau plein de jus tout au long de la première nuit de foot français de 2024 dans l’animation de son aile aux côtés d’Achraf Hakimi et acclamé par le Parc des Princes à sa sortie. D’autres garderont peut-être davantage les nombreux tours tentés par Bradley Barcola, le gros paquet de parades de Gianluigi Donnarumma (6) ou bien la première entrée en jeu de Lucas Beraldo. Enfin, d’autres auront peut-être plutôt choisi de garder les yeux braqués sur l’homme qu’on avait senti contrarié à Lille le 17 décembre dernier, puis qui avait bouclé 2023 avec le sourire et un doublé positif contre Metz (3-1). Replacé dans un rôle plus axial depuis quelques semaines, cet homme, Kylian Mbappé, bien sûr, a gardé le même costume malgré le changement d’année et était évidemment attendu au tournant lors d’un Trophée des Champions qu’on a eu peur de voir tourner à l’exhibition avant qu’un Toulouse vite mené au score ne se montre un poil plus en vue en seconde période (2-0). Verdict : le numéro 7 du PSG, qui ne sera jamais un pivot capable de vivre avec le dos constamment collé à un adversaire direct, a été plutôt à son avantage, se montrant intéressant sur plusieurs séquences dans un rôle de point d’appui fuyant entre les lignes, décisif sur l’ouverture du score et même buteur au bout d’un enchaînement plein de puissance juste avant la mi-temps.

…

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes pour SOFOOT.com