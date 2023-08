Mbappé-Dembélé : des potes au feu

Ousmane DEMBELE of FC Barcelona and Kylian MBAPPE of Paris Saint Germain (PSG) during the UEFA Champions League round of 16, first leg match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain at Camp Nou on February 16, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Bien incapable de créer régulièrement du danger dans le camp lorientais pour sa reprise, le PSG espère que le duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé lui apportera ce talent offensif dont il a tant besoin. Les deux amis dans la vie détiennent entre leurs pieds une grande partie de la saison à venir du club de la capitale.

Officiellement parisien depuis quelques heures à peine, c’est en loges qu’Ousmane Dembélé a assisté au nul inaugural de ses nouveaux coéquipiers face à Lorient (0-0). Surtout, et c’est loin d’être anodin, le nouveau n°10 des champions de France a passé ce moment aux côtés de la famille Mbappé au grand complet, malgré un Kylian encore banni. Blagues, éclats de rires et décontraction ont rythmé la soirée des deux complices, amis dans la vie depuis de longues années. Ce samedi à Toulouse, ils devraient être alignés pour la première fois ensemble en club. Les prémices d’une histoire qui semblait destinée à s’écrire un jour ou l’autre, sous les couleurs rouge et bleue ou ailleurs, et surtout au-delà de l’équipe de France..

Amis pour la vie

Construite au fil des années, cette amitié entre les deux joueurs va désormais pouvoir s’affirmer au quotidien. Forcément mise en avant par le club, leur complicité s’est déjà manifestée à l’entraînement au cours de la semaine, et Dembouz’ pourra compter sur l’un des joueurs les plus anciens du vestiaire pour lui faire découvrir les us et coutumes de la maison. Nés à un an d’intervalle, projetés comme les grands talents de leur génération dès l’adolescence, les deux bonhommes ont appris à faire avec cette pression depuis longtemps. Une réalité qui les a rapprochés, déjà lorsque l’un évoluait à Rennes et l’autre à Monaco. Mais c’est surtout depuis 2017 et le début de leur aventure commune en Bleus que les deux compères sont devenus proches. Avec comme premier moment fort ce succès face à l’Angleterre (3-2), où « Kyks » avait offert le but de la victoire à « Ous ». « Avec Ousmane, on est des amis, on a une complémentarité naturelle. C’est la première fois qu’on joue ensemble mais on se connaît. Il sait quand je vais faire mon crochet et passer, et réciproquement », avait alors lâché le Bondynois. Vingt ans après, la France retrouvait un jeune duo qui lui rappelait étrangement Thierry Henry et David Trezeguet, à la différence que les deux minots de France 98 avaient été formés ensemble sur le Rocher.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com