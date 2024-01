information fournie par So Foot • 30/01/2024 à 11:45

Mbappé a des chances « élevées » de signer au Real selon Javier Tebas

Le Mbappomètre est à son maximum.

Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnole était l’invité du gala de l’association de la presse sportive à Madrid, ce lundi soir. Il en a profité pour traiter l’actualité du football espagnol. En grand habitué des déclarations qui font parler, il en a donc remis une couche sur un possible transfert de Kylian Mbappé à Madrid. « Je crois que les chances sont élevées. C’est une opinion personnelle » , a-t-il confié. Lorsqu’il est interrogé sur les possibilités concrètes de voir le Parisien atterrir en Espagne, Tebas se mouille : « Plus de 50 % . Cela dépendra du Real, du président et de ce qu’il est prêt à miser. Le Real Madrid doit penser que l’arrivée de Bellingham lui permet d’avoir déjà une star. Vinicius en est une autre. Si le joueur veut aller à Madrid… » …

QF pour SOFOOT.com