information fournie par So Foot • 12/02/2024 à 14:38

Mayence se sépare encore de son entraîneur

Trois mois et demi sur le banc, et déjà dehors.

Embourbé à l’avant-dernière place du championnat allemand, Mayence est en train de composter un ticket direct vers la 2. Bundesliga. Et pour la seconde fois de la saison, le club a décidé de faire sauter son entraîneur pour tenter de sortir du wagon. Nommé entraîneur intérimaire après le licenciement de Bo Svensson, puis coach définitif en décembre, Jan Siewert n’est parvenu à remporter que son premier match à la tête de l’équipe première. Il a ensuite enchaîné une série de onze matchs sans victoire, dont une dernière défaite ce week-end face à Stuttgart (3-1). « Nous remercions expressément Jan pour son engagement , a déclaré Christian Heidel, le directeur sportif du club. Il a accepté sa mission à un moment difficile avec beaucoup de passion et de minutie, et a donné de bonnes impulsions à l’équipe grâce à son travail. Celles-ci ne se sont toutefois malheureusement pas traduites par un changement de tendance fondamental ou par des résultats. Au contraire, la situation dans la lutte contre la relégation s’est nettement aggravée pour nous au cours des dernières semaines. » …

FL pour SOFOOT.com