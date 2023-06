Maxime Le Marchand contraint de mettre un terme à sa carrière

Le Marchand et le démon.

À 33 ans, le défenseur strasbourgeois Maxime Le Marchand – arrivé en fin de contrat au Racing – ne réapparaîtra plus sur les pelouses professionnelles. « Ces derniers mois j’ai de nouveau fait face à des problèmes de dos, malgré une première opération il y a un an et demi , a-t-il écrit sur Instagram. Après de nouvelles images, et après consultations des médecins ces dernières semaines, j’ai fait le choix de mettre un terme à ma carrière de footballeur. Ma déception est grande. Mais le bonheur d’avoir pu partager avec vous ces moments et ces émotions est immense. De Rennes à Strasbourg, en passant par Le Havre, Nice, Fulham et Anvers, merci d’avoir rendu cette aventure encore plus belle. » …

JB pour SOFOOT.com