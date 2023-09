Maxime Gonalons : « Je trouve que l’OL a perdu son âme »

Revenu en Ligue 1 il y a un an, Maxime Gonalons est un des leaders de la séduisante équipe clermontoise. À 34 ans, il aborde sereinement les dernières saisons de sa carrière. Entretien avec un homme qui fait le bonheur de Clermont et qui analyse les malheurs de l'OL.

Comme l’année dernière, Clermont montre de belles choses. Mais en ce moment, ça ne paie pas. Que se passe-t-il ?

À part contre Reims, où on était un peu moins bien par rapport à eux, on a montré ce qu’on faisait la saison dernière en matière de jeu, de possession. Il nous a manqué de l’efficacité dans le dernier geste. On s’est créé des situations, mais on a payé cash les erreurs qu’on a commises. À Toulouse, on a bien su réagir mentalement. (Mené 2-0, Clermont a arraché le nul, NDLR.) …

Propos recueillis par Léo Tourbe pour SOFOOT.com