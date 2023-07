Maxime Dupé tout proche d’Anderlecht

Maxime Dupé a trouvé son point de chute.

Libre comme l’air depuis la fin de son contrat avec Toulouse, fin juin, le gardien de 30 ans se dirige tout droit vers la Belgique, et plus précisément vers Anderlecht. Comme révélé par la Dernière Heure et confirmé par L’Équipe , l’ancien Nantais devrait passer sa visite médicale lundi. Également approché par le Club Bruges, qui souhaitait faire de lui la doublure de Simon Mignolet, il aurait finalement donné la priorité au RSCA, où la place de numéro 1 lui semble promise. Un contrat de deux ans (plus une année en option) l’y attendrait.…

RB pour SOFOOT.com