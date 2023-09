Maxime Biaggi fera honneur au SC Bastia pendant le GP Explorer 2

Fier de ses origines.

Alors que le « GP Explorer 2 » – course de Formule 4 entre créateurs sur Internet ou diverses personnalités – aura lieu ce samedi sur le circuit Bugatti du Mans, les pilotes se préparent à l’évènement, organisé par la star Squeezie. Parmi eux figurent Maxime Biaggi. Le jeune streamer et Youtuber de 26 ans roulera sous la bannière de Mouv’ et aura Ana On Air, autre créatrice, pour coéquipière. Pour faire monter l’ambiance, le protagoniste de l’émission Zen a publié ce mardi sur Instagram une story dans laquelle on peut voir le casque qu’il portera pendant la course. Et sur l’objet se trouve le logo de son club de cœur : le SC Bastia. Le fait que le jeune homme (né à Bastia) affiche ce logo n’est pas une surprise, car il a déjà confié à plusieurs reprises sa fierté d’être corse et son attachement à l’Île de Beauté, et à son club.…

ARL pour SOFOOT.com