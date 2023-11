information fournie par So Foot • 25/11/2023 à 15:59

Mauro Icardi vers le Real Madrid ?

Bientôt les grands débuts en Liga pour Icardi ?

Alors que la rumeur d’un possible transfert de Mauro Icardi vers le Real Madrid a enflé dans la presse turque ces derniers jours, l’un des représentants de l’attaquant argentin a confirmé l’intérêt des Merengues . « Il n’y a pas encore d’offre officielle , a confié Elio Letterio Pino, agent et avocat de l’ancien Parisien, à AS . Je suis à Madrid en ce moment (vendredi). Le Real Madrid n’a pas fait d’offre pour Icardi, mais nous parlons avec les responsables du Real Madrid. »…

TB pour SOFOOT.com