Mauritanie, soldat modèle du G5 Sahel ?

Du lac Tchad à la frontière occidentale du Mali, plus une semaine ne se passe sans qu'une attaque terroriste n'endeuille les États du Sahel. Depuis décembre, le nord de la Côte d'Ivoire est en alerte rouge, et au début de février, un poste de police essuyait un assaut dans le nord du Bénin. La contagion de la menace semble inexorable, malgré la présence des troupes françaises depuis 2013 et une coopération régionale sécuritaire inédite dans le cadre du G5 Sahel. Mais un pays de ce groupement de sécurité y échappe depuis près de dix ans : la Mauritanie. La dernière action djihadiste y remonte à 2011. Depuis 2017, le flot rouge « formellement déconseillé » se retire sur la carte « Sécurité voyageurs » du site du ministère français des Affaires et les trekkeurs étrangers reviennent, encore timidement, arpenter les décors minéraux de l'Adrar désertés depuis l'assassinat de quatre Français en décembre 2007.Lire aussi Antiterrorisme : le G5 Sahel décidé à intensifier ses effortsUn rétablissement de la situation au prix d'un certain réalismeÀ Nouakchott, on préfère garder le doigt sur la gâchette que toucher du bois. « Nous, Mauritaniens, étions dans la même situation [que nos voisins] il n'y a pas si longtemps. Face à ce genre de menaces, il faut être suffisamment préparé », nous rappelait fin novembre 2019 le président Mohammed Ould el-Ghazouani, général ayant succédé en août à deux mandats d'un autre...