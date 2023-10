Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Christopher Nkunku

Maurice ravive la flamme.

Blessé au genou depuis le mois d’août et un match de présaison, Christopher Nkunku entrevoit le bout du tunnel avec Chelsea. Absent pour plusieurs mois, il pourrait revenir avant la fin de l’année civile, comme l’a annoncé son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse. « Peut-être qu’après la prochaine trêve internationale, il sera disponible. Peut-être, ce n’est pas sûr , a annoncé l’Argentin, avant de développer cette grande nouvelle pour les Blues . Il travaille très bien actuellement, il est vraiment proche de revenir. On espère l’avoir le plus vite possible. C’est vraiment un joueur important pour nous. »…

JF pour SOFOOT.com