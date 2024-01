Matić et Rennes : récit d'un rendez-vous manqué

Cinq mois à peine après son arrivée surprise au Stade rennais, Nemanja Matić souhaite quitter le navire breton. Le milieu de terrain serbe a même quitté la ville ce mercredi matin et le divorce semble désormais inéluctable. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué.

Il était environ 10h30, ce mercredi matin, quand la gare de Rennes a dû être évacuée en raison d’une alerte à la bombe. Les doutes ont été levés peu avant midi, laissant un grand bazar et des retards sur les lignes bretonnes. Plus tôt dans la matinée, Nemanja Matić a échappé à cette panique et n’est pas tout à fait passé inaperçu du haut de son mètre 94, accompagné de ses proches et de ses valises le long de la voie 4. Une autre bombe, cette fois dans le petit milieu du football. En effet, le Serbe a quitté la capitale bretonne à bord du train de 9h35 pour une arrivée à la Gare Montparnasse à 11h16 (sa destination finale restant inconnue), sans avoir demandé l’autorisation au Stade rennais, nous a-t-on fait savoir, et à quelques minutes du début de la séance d’entraînement quotidienne à la Piverdière, prévue à 11h30.

Nemanja Matić a quitté Rennes ce matin avec sa famille et ses valises (ici en photo à la gare). Le milieu de terrain serbe ne devrait plus rejouer avec les Rouge et Noir. Il avait vidé son casier à la Piverdière en début de semaine. #SRFC pic.twitter.com/z0J9yLQ0r0…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com