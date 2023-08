Mathys Tel réagit aux insultes racistes qu’il a subies

Inqualifiable.

Victime d’insultes racistes sur ses réseaux sociaux samedi après le revers du Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne face à Leipzig (0-3), Mathys Tel a pris la parole. L’attaquant français de 18 ans, soutenu par son club déclarant « que q uiconque écrit des choses aussi dégoûtantes et racistes n’est pas un fan du FC Bayern » et son agent Gadiri Camara , a posté un message sur son compte Instagram : « Je suis ici pour grandir et chaque jour m’apprend quelque chose de nouveau comme aujourd’hui, a écrit l’ancien buteur du Stade Rennais, qui a inscrit six buts avec les Bavarois l’année dernière . C’est dans la tête, ça n’atteindra rien, ni personne. Merci à ma vraie famille bavaroise et à tous ceux qui me soutiennent quand il fait beau et quand il pleut. Le travail se poursuit et se poursuivra plus fort. » …

TM pour SOFOOT.com