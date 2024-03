Mathys Tel prolonge avec le Bayern Munich

Ainsi soit Tel.

Les rumeurs envoyaient la pépite française vers Liverpool ou Paris ? Il n’en sera finalement rien, car le Bayern Munich vient d’annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en 2029. « Cette prolongation de contrat signifie beaucoup pour moi. J’ai déjà beaucoup appris au Bayern, sur et en dehors du terrain. Munich est devenu un foyer pour moi et ma famille, et les supporters sont aussi très importants pour moi » , a déclaré l’ancien Rennais. Les récentes rumeurs entourant le joueur ont poussé le club bavarois à accélérer sur le dossier. Il a toujours témoigné de son souhait de rester en Allemagne, pays où il se sent bien, pour s’imposer.…

QF pour SOFOOT.com