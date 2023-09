Mathieu Debuchy : « Je ne suis pas là pour remplacer Thierry Henry »

Mathieu Debuchy a profité de la place laissée vacante par Thierry Henry pour devenir le nouveau consultant de Prime Video. Loin d’avoir la pression de succéder au sélectionneur des Bleuets, le fraîchement retraité veut surtout rester lui-même et profiter de ses retrouvailles avec tous les anciens Lillois présents à l’antenne.

Tu as pris ta retraite en juin dernier et te revoilà déjà sur le devant de la scène. Tu ne voulais pas goûter au spleen de la petite mort ?

Non, vraiment pas. Tout s’est enchaîné rapidement, et c’était ma volonté. Je suis dirigeant de l’US Lesquin, entraîneur des U15 et adjoint des U17, je ne m’arrête jamais. Prime m’a ensuite permis de me lancer dans un nouveau monde. Benoît Cheyrou m’avait déjà sollicité pour savoir si un poste de consultant m’intéressait. Entre le début de la démarche et ma première mission, il n’y a eu que deux semaines. Je n’ai pas eu le temps de cogiter, au moins !…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com