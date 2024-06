Mathias Pogba revient sur son passage en prison, « le pire moment de ma vie »

Passage par la Pogprison.

L’été 2022 a été bien agité pour la famille Pogba, avec l’irruption d’un conflit interne entre Paul, et son frère Mathias, qui aurait participé à une séquestration et un braquage de son frère, en mars 2022. Pour cela, il a passé plus de trois mois et demi de prison. « Le pire moment de ma vie » , a-t-il évoqué dans un documentaire qui sera diffusé par la chaîne L’Équipe le 13 juin prochain. « Il y a des jours où j’ai eu peur » , peut-on l’entendre dire dans ce court extrait.…

LT pour SOFOOT.com